Cleveland naprej, Washington in Houston izenačila

Washington, 8. maja - V košarkarski ligi NBA je znan prvi udeleženec konferenčnega finala. Cleveland Cavaliers je še četrtič premagal Toronto Raptors in zdaj čaka na zmagovalca dvoboja med Washington Wizards in Boston Celtics, kjer je izid izenačen na 2:2. Enak je skupni rezultat je tudi na dvoboju med Houston Rockets in San Antonio Spurs.