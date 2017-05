Pred cestninsko postajo Bazara v prometni nesreči umrl voznik tovornjaka

Nova Gorica, 8. maja - Na hitri cesti med Razdrtim in Novo Gorico, pred cestninsko postajo Bazara, se je zjutraj okoli 6.40 zgodila prometna nesreča, v kateri je prišlo do trčenja dveh tovornih vozil. Pri tem je eden od voznikov izgubil življenje, so za STA povedali na Policijski upravi Nova Gorica. Cesta je med priključkoma Vogrsko in Šempeter proti Italiji zaprta.