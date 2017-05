Cene nafte navzgor

Singapur, 8. maja - Potem ko so cene surove nafte minuli konec tedna zaradi skrbi o zasičenosti trga padle, so si v današnjem azijskem trgovanju nekoliko opomogle. Kot poročajo agencije, je trgovce pomirila napoved savdskega ministra za energetiko Khalida al Faliha, da bo dogovor o omejitvi proizvodnje nafte namesto do junija trajal do konca leta.