Dnevnik: Francoske predsedniške volitve: Izgubljeno v zmagoslavju (8. 5.)

Ljubljana, 8. maja - Ko na marčevskih nizozemskih volitvah ni zmagal populistični desničar Geert Wilders, so politiki po Evropi to razumeli kot zmagoslavje nad vzponom populistov in skrajne desnice. Pričakovati je, da bodo podobno navdušenje pokazali ob porazu Marine Le Pen, v današnjem Dnevnikovem komentarju volitev piše Andrej Brstovšek.