Ubit prvi mož Islamske države v Afganistanu

Kabul, 8. maja - Prvi mož skrajne skupine Islamska država (IS) v Afganistanu Abdul Hasib, ki naj bi stal za številnimi zadnjimi smrtonosnimi napadi v deželi pod Hindukušem, vključno z napadom na vojaško bolnišnico z najmanj 50 smrtnimi žrtvami, je bil ubit, so danes sporočili predstavniki ZDA in Afganistana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.