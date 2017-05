Spartak po 16 letih ruski nogometni prvak

Moskva, 7. maja - Nogometaši Spartaka iz Moskve so danes postali novi ruski prvaki. Naslov, prvi po 16 letih in skupno deseti, so osvojili, potem ko je Zenit iz St. Peterburga, edina ekipa, ki je še imela možnosti v boju za naslov, na domačem igrišču z igralcem manj z 0:1 izgubil proti Tereku iz Groznega.