V štabu Le Penove zavrnili akreditacije novinarjem več medijev

Pariz, 7. maja - V volilnem štabu skrajno desne francoske predsedniške kandidatke Marine Le Pen so zavrnili akreditacije novinarjem okoli 15 medijev, ki so želeli spremljati današnje povolilno dogajanje v plesni dvorani v pariškem predmestju Vincennes. Kot so dejali v Nacionalni fronti, so akreditacije zavrnili zaradi pomanjkanja prostora.