Francozi šokirali Fince, Rusi odpihnili Italijane

Pariz, 7. maja - Na svetovnem prvenstvu v hokeju so v nedeljo za presenečenje v Parizu poskrbeli domači hokejisti Francije, ki so premagali favorizirane Fince kar s 5:1. Še višje zmage so dosegle ZDA, Kanada in Rusija, ki so premagale Dansko s 7:2, Slovenijo prav tako s 7:2 in Italijo z 10:1.