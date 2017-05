Vzporedne volitve: v Schleswig-Holsteinu zmaga CDU, poraz SPD

Kiel, 7. maja - Na današnjih parlamentarnih volitvah v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein so glede na izide vzporednih volitev zmagali krščanski demokrati kanclerke Angele Merkel, ki so dobili od 33 do 34 odstotkov glasov ter premagali socialdemokrate (SPD), ki jih je podprlo med 26 in 27 odstotki volivcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.