V Hannovru po množični evakuaciji odkrili tri bombe iz druge svetovne vojne

Hannover, 7. maja - V Hannovru na severozahodu Nemčije so po evakuaciji 50.000 ljudi danes odkrili tri neeksplodirane bombe iz druge svetovne vojne. Mestne oblasti so prek družbenega omrežja Twitter sporočile, da ene od bomb niso mogli deaktivirati ročno in da preučujejo nadaljnje korake, poroča nemška tiskovna agencija dpa.