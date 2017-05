Bukarešta v tekmi za tretje mesto boljša od Budućnosti

Budimpešta, 7. maja - Na zaključnem turnirju lige prvakinj v Budimpešti so rokometašice CSM Bukarešte v tekmi za tretje mesto premagala Budućnost iz Podgorice s 26:20 (13:12). Tekma za prvo mesto bo na sporedu ob 17.45, v njej pa se bosta pomerili ekipi Györa in Vardarja iz Skopja, za katerega igrata slovenski reprezentantki Barbara Lazović in Tamara Mavsar.