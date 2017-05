V Franciji do 17. ure volilo 65,3 odstotka volivcev

Pariz, 7. maja - Današnjega drugega kroga francoskih predsedniških volitev, na katerem se za zmago potegujeta skrajno desna Marine Le Pen in sredinski Emmanuel Macron, se je do 17. ure udeležilo 65,3 odstotka volivcev, je sporočilo francosko notranje ministrstvo. Ankete belgijskih medijev medtem kažejo na zmago Macrona, ki naj bi osvojil med 60 in 64 odstotkov.