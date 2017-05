V streljanju pred hotelom v Vrsarju dva ranjena, napadalec na begu

Vrsar, 7. maja - Pred enim od hotelov v hrvaškem Vrsarju so danes okoli 14. ure odjeknili streli. V streljanju sta bila po prvih podatkih ranjena dva človeka, napadalec pa je še na begu, poroča hrvaški spletni portal index.hr. Na prizorišču so policisti in reševalci, policija je območje zaprla za javnost.