Kranjska Gora, 7. maja - V Smerinjah na območju občine Kranjska Gora se je danes ob 12.20 zgodila nesreča, ko je jadralnemu padalcu zaprlo padalo in je padel na streho hiše, nato pa na tla. Poškodovanemu padalcu so najprej pomagali gorski reševalci, nato pa še reševalci nujne medicinske pomoči Jesenice, na spletni strani navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.