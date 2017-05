V Nemčiji odprli najdaljši viseči most na svetu

Hannover, 7. maja - V gorovju Harz na severozahodu Nemčije so danes odprli najdaljši viseči most za pešce na svetu. Most, ki se razteza čez dolino Rappbode, je širok 1,2 metra in skupaj dolg 483 metrov, od tega je 458 metrov prosto visečega dela, katerega dolžina šteje za rekord, poroča nemška tiskovna agencija dpa.