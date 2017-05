Slovenske karateistke osvojile peto mesto v športnih borbah ekipno

Istanbul, 7. maja - Slovenske karateistke so osvojile peto mesto v športnih borbah ekipno na 52. članskem evropskem prvenstvu, ki je od 4. do 7. maja potekalo v turškem Kocaeliju. Nastopilo je skupaj 424 tekmovalk in tekmovalcev iz 44 evropskih držav, med njimi tudi osem slovenskih reprezentantov.