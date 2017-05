V Sredozemskem morju v dveh dneh rešili 6000 migrantov

Rim, 7. maja - V Sredozemskem morju so v petek in soboto v več deset operacijah, ki jih je usklajevala italijanska obalna straža, rešili skupno okoli 6000 migrantov, ki so bili na poti iz Libije v Evropo, poročajo tuje tiskovne agencije. Okoli 3000 so jih rešili v petek, približno enako število pa še v soboto.