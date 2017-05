Ottawa povedla, Pittsburgh kljub porazu še vodi s 3:2 v zmagah

Ottawa, 7. maja - Hokejisti Ottawe Senators so v severnoameriški ligi NHL doma po podaljšku s 5:4 premagali New York Rangers in povedli s 3:2 v zmagah. Tak je skupni izid tudi v drugem paru polfinala na vzhodnem delu lige, kjer je ekipa Washington Capitals doma ugnala Pittsburgh Penguins s 4:2 in znižala zaostanek za tekmeci v seriji na štiri zmage.