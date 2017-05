Košarkarje Golden State Warriors le še zmaga loči od finala na zahodnem delu NBA

Salt Lake City, 7. maja - Košarkarji Golden State Warriors so v Salt Lake Cityju premagali Utah Jazza s 102:91 in povedli s 3:0 v zmagah. Do uvrstitve v finale na zahodnem delu lige jih loči le še ena zmaga. Igralci Golden State so bili prvaki NBA leta 2015, lani pa so v finalu izgubili z ekipo Cleveland Cavalliers.