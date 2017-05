Paoku grški pokal, hudi neredi pred tekmo

Volos, 6. maja - Nogometaši solunskega Paoka so zmagovalci grškega pokala. V finalu v Volosu so z 2:1 premagali branilce Aek iz Aten, pri zmagovalcih sta se med strelce vpisala Nizozemec Diego Biseswar v 24. minuti in Brazilec Pedro Henrique v 81. minuti, za Atenčane pa je v 26. minuti v polno zadel grški reprezentant Lazaros Christodoulopoulos.