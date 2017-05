Po prvem dnevu turnirja v Laškem v slovenskem taboru zadovoljni

Laško, 6. maja - Po prvem dnevu 14. namiznoteniškega turnirja Slovenia Open Thermana Laško, ki ga organizira Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite v sodelovanju z Namiznoteniško zvezo Slovenije, so v slovenskem taboru zadovoljni, saj so Primož Kancler, Bojan Lukežič in Ljubiša Gajić so napredovali v 2. krog.