Slovencem skoraj popoln preobrat, Italijanom skoraj zmaga, Čehi pa zanesljivi

Pariz, 6. maja - Svetovno hokejsko prvenstvo v Parizu in Kölnu se je prvi konec tedna in tretji tekmovalni dan že dodobra razživelo. Na obeh prizoriščih so odigrali po tri tekme, svojo prvo tudi Slovenci, na delu pa sta bili tudi obe domači zasedbi, ki sta izgubili proti Norveški in Švedski.