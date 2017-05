V finalu Estorila Busta in Müller

Estoril, 6. maja - V finalu teniškega turnirja v Estorilu z nagradnim skladom 482.060 evrov se bosta pomerila Španec Pablo Correno Busta in Luksemburžan Gilles Müller. Španec, sicer prvi nosilec in tudi lani finalist, je v polfinalu s 6:3 in 6:3 premagal rojaka Davida Ferrerja, Müller, tretji nosilec, pa je bil s 7:5 in 6:4 boljši od Južnoafričana Kevina Andersona.