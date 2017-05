Nogometaši Maribora po porazu Domžal v Kopru že državni prvaki

Ljubljana, 6. maja - Nogometaši Maribora so si štiri kroge pred koncem Prve lige Telekom Slovenije zagotovili svoj 14. naslov prvaka. To je postalo jasno po tekmi Kopra in Domžal, ki ga je s 3:0 (2:0) dobila primorska zasedba. Domžalčani, najbližji zasledovalci Maribora, tako že pred večernim dvobojem Maribora in Gorice za Štajerci zaostajajo nedosegljivih 14 točk.