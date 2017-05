V finalu Istanbula Čilić proti Raoniću

Istanbul, 6. maja - V finalu teniškega turnirja v Istanbulu z nagradnim skladom 439.000 evrov se bosta pomerila prva nosilca Kanadčan Miloš Raonić in Hrvat Marin Čilić. Kanadčan, šesti igralec sveta, je v polfinalu s 6:2 in 6:3 premagal Srba Viktorja Troickega, osmi igralec sveta pa je bil s 6:1 in 7:6 boljši od tretjega nosilca Argentinca Diega Schwartmana.