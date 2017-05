Šahtar do jubilejnega, desetega naslova državnega prvaka

Kijev, 6. maja - Nogometaši Šahtarja iz Donjecka so si pet krogov pred koncem že zagotovili naslov ukrajinskih prvakov. To je že deseti, jubilejni naslov, ki so ga osvojili kljub temu, da tekmecev niso gostili na svojem stadionu. V Donjecku namreč še vedno obstaja nevarnost, da bi bili zaradi rusko-ukrajinskega vojnega spora lahko ogroženi gledalci.