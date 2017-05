Balinarji Hrasta izpadli iz evropskega pokala

Sežana, 6. maja - Tudi v povratni tekmi osmine finala evropskega pokala so balinarji Hrasta izgubili z uglednim francoskim prvakom Saint Vulbas s 5:17 in tako izpadli. V četrtfinalu bo imela Slovenija tako le enega predstavnika, škofjeloška Trata se bo za nastop na sklepnem turnirju četverice pomerila s hrvaškim Pazinom 20. in 27. maja. Prvi dvoboj bo v gosteh.