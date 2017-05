Brez velikega finala za slovenske veslače v Beogradu

Beograd, 6. maja - Na veslaškem svetovnem pokalu v Beogradu so danes potekali repasaži in polfinali, nobenemu od slovenskih treh čolnov pa ni uspel preboj v finale. Niti lahkemu enojcu Rajku Hrvatu, ki je bil v polfinalu četrti in tako presenetljivo ni napredoval v veliki finale, katerega redni član je bil zadnji dve sezoni.