Zaradi požara v podjetju v Žireh evakuirali 30 zaposlenih

Žiri, 6. maja - Okoli 10. ure je na Strojarski ulici v Žireh v podjetju gorel delovni stroj. Zaposleni so začeli gašenje, dokončno pa so požar pogasili prostovoljni gasilci, ki so objekt še prezračili in pregledali s termovizijsko kamero. Vodstvo podjetja je evakuiralo 30 zaposlenih. V požaru ni bilo poškodovanih, poroča uprava za zaščito in reševanje.