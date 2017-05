V Franciji v veljavi zakon proti presuhim modelom

Pariz, 6. maja - V Franciji je danes stopil v veljavo zakon, po katerem morajo imeti vse manekenke, ki delajo v državi, zdravniško potrdilo, da niso presuhe in da so dobrega zdravja. Oktobra pa bo stopil v veljavo še zakon, po katerem je treba obvezno označiti fotografije, na katerih so človeška telesa ali obrazi obdelani oz. retuširani.