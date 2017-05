Po prvi izbirni tekmi v najboljšem položaju Kauzer, Savšek, Terčeljeva in Bizjakova

Tacen, 6. maja - Slalomisti na divjih vodah so danes v Tacnu začeli z izbirnimi tekmami za sestavo reprezentance, ki bo letos nastopala na največjih tekmovanjih. V nedeljo in prihodnji konec tedna bodo na Savi sledile še tri tekme. Na prvi tekmi so se zmag veselili Peter Kauzer, Benjamin Savšek, Eva Terčelj in Nina Bizjak.