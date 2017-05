Pahor v Topolšici: Čas je, da kaj odpustimo

Topolšica, 6. maja - Več kot 70 let po koncu druge svetovne vojne, ki je bila na Slovenskem tudi obdobje prisvajanja oblasti, je po besedah predsednika republike Boruta Pahorja čas, da dosežemo spravo in odpustimo določene stvari. "Kako je mogoče, da smo odpustili Nemcem in Italijanom, brat bratu pa ne?" se je vprašal na današnji slovesnosti ob dnevu zmage v Topolšici.