Oboroženi moški oropali migrante in jih pustili sredi morja

Tripoli, 6. maja - Oboroženi moški so v petek oropali 129 migrantov, ki so bili na čolnu na poti iz Libije v Evropo. Moški, ki so imeli pri sebi strelno orožje, so jim s čolna ukradli tudi motor, ki jih je poganjal naprej, in jih pustili same pred obalo Libije, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočila libijska mornarica.