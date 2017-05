Triglavani ohranili točko prednosti pred Roltekom Dobom

Ljubljana, 6. maja - Nogometaši kranjskega Triglava so v 24. krogu 2. slovenske lige ohranili točko prednosti pred Roltekom Dobom, potem ko so z golom Davida Zeca v tretji minuti sodniškega dodatka zmagali na gostovanju pri Krki s 3:2. Že pred tem so Dobljani kar s 6:1 slavili v Brežicah. Zadnja današnja tekma med Dravo in Veržejem se je končala s 3:1 v korist domačih.