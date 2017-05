Režiser Bela Tarr v Gentu prejel častni doktorat

Gent, 8. maja - Priznani madžarski režiser Bela Tarr je v nedeljo prejel častni doktorat Kraljeve akademije lepih umetnosti in Kraljevega konservatorija v belgijskem Gentu. Akademija častne nazive namenja umetnikom, katerih umetniški pristop je vezan na raziskovanje in izobraževanje, njihova dela pa so v navdih študentom in profesorjem Univerze v Gentu.