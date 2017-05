St. Louis znižal prednost, Anaheim po drami v podaljšku vodi

St. Louis, 6. maja - Ekipa St. Louis Blues je v drugem krogu končnice severnoameriške hokejske lige NHL doma premagala Nashville Predators z 2:1 in znižala izid v zmagah na 2:3. Prav tako v polfinalu zahodnega dela lige so Anaheim Ducks doma s 4:3 po podaljških ugnali Edmonton Oilers in povedli s 3:2 v zmagah.