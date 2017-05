Toronto, 6. maja - Branilci naslova prvaka v severnoameriški košarkarski ligi NBA Cleveland Cavaliers so na gostovanju s 115:94 premagali Toronto Raptors in vodijo s 3:0 v zmagah ter jih le še ena zmaga loči od uvrstitve v finale na vzhodnem delu lige. Na zahodnem delu pa so San Antonio Spurs prav tako na tujem s 103:92 ugnali Houston Rockets in povedli z 2:1.