V ZDA in Evropi aretirali 900 osumljenih pedofilov

Washington, 6. maja - Ameriški in evropski organi pregona so po dveh letih preiskave zloglasne mreže Playpen v petek aretirali okrog 900 osumljenih pedofilov in rešile okrog 300 otrok. FBI in Europol sta aretacije naznanila le nekaj dni zatem, ko je bil ustanovitelj Playpena Steven Chase obsojen na 30 let zapora.