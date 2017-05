Borzni indeksi Wall Streeta z novo tedensko rastjo

New York, 6. maja - Borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili nov teden rasti in to z rekordi, pri čemer je najbolj pomagalo petkovo poročilo o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti, ki je padla na najnižjo v zadnjih desetih letih. Pripomogla je tudi petkova rast delnic energetskih podjetij.