Svetovni prvaki boljši od Čehov, Nemcem dvoboj z Američani

Pariz/Köln, 5. maja - Hokejisti Kanade so v drugi tekmi prvega kroga skupine B svetovnega prvenstva v Parizu premagali Češko s 4:1, v Kölnu pa je bila v skupini A Nemčija z 2:1 boljša od ZDA. Na uvodnih dveh tekmah svetovnega prvenstva so Rusi v skupini A po kazenskih strelih z 2:1 ugnali Švede, Finci pa so v skupini B s 3:2 premagali Beloruse.