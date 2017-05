Borze na Wall Streetu teden zaključile z dobički, Nasdaq in S&P 500 v rekordih

New York, 5. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem. Tehnološki indeks Nasdaq in Indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 sta zaključila v rekordih. Vlagatelje je navdušil poskok cen nafte in optimistično poročilo o delovnih mestih v ZDA, menijo analitiki.