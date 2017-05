Dnevnik: Fotona, nov hladen tuš (6. 5.)

Ljubljana, 5. maja - Junija bo minilo štiri leta, odkar so poslanci državnega zbora potrdili znameniti seznam 15 državnih podjetij, namenjenih za privatizacijo. Med prvimi privatizirana Fotona, proizvajalka laserskih sistemov za zdravstvo in zobozdravstvo, in Helios, izdelovalec premazov, sta bila z visokimi zaslužki že preprodana, v Dnevniku piše Sebastjan Morozov.