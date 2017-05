Delo: Zmagovalci in poraženci (6. 5.)

Ljubljana, 5. maja - Meje določajo zmagovalci. Zmagovalci tudi pišejo - in brišejo - zgodovino. To se je v zadnjih dneh dogajalo v Astani, kjer so potekala pogajanja o načinu, kako končati sirsko vojno, ki traja že šest let in dva meseca, vzela pa je najmanj 400.000 življenj in z domov pregnala skoraj deset milijonov ljudi, v Delu piše Boštjan Videmšek.