Več kot 40.000 ljudi na Poti ob žici

Ljubljana, 6. maja - Domen Hafner, Urban Jereb in Gregor Kustec so zmagali v moški konkurenci na 29 km v teku trojk na 61. pohodu po Poti ob žici v Ljubljani (1:48:40). Točno opoldne pa so na poti, kjer je bila med drugo svetovno vojno postavljena žična ograja, udeleženci, v vseh dnevih jih je bilo več kot 40.000, sklenili krog ob 75-letnici postavitve ograje.