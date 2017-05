Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 5.)

Ljubljana, 5. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o privatizaciji NLB, o novinarski konferenci premiera Mira Cerarja in njegovega belgijskega kolega Charlesa Michela, o komentarju nekdanjega ministra za zunanje zadeve Dimitrija Rupla glede slovensko-hrvaških odnosov in o tem, da so Slovenija, Srbija in Irska države, ki imajo najmanj rasnih predsodkov.