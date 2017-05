Na lokalnih volitvah v Veliki Britaniji slavili konservativci

London, 5. maja - Na četrtkovih lokalnih volitvah v Veliki Britaniji so zmagali konservativci premierke Therese May, medtem ko so laburisti dosegli slabši rezultat kot na prejšnjih volitvah. Pet tednov pred splošnimi volitvami so Britanci volili 4851 svetnikov v 88 grofijah oz. lokalnih svetih - vseh na Škotskem in v Walesu ter 34 v Angliji.