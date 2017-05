Pavljučenkova in Schiavonejeva za naslov v Rabatu

Rabat, 5. maja - Rusinja Anastazija Pavljučenko in Italijanka Francesca Schiavone bosta igrali v finalu turnirja WTA v Rabatu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Pavljučenkova je v polfinalu premagala Italijanko Saro Errani s 6:4 in 6:0, Schiavonejeva pa Američanko Varvaro Lepchenko s 7:5 in 6:4.