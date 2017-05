Evropske borze teden končale z rastjo; dražja tudi nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 5. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so vlagatelje presenetili dobri podatki z ameriškega trga dela, obenem pa so optimistični, da bo na nedeljskih predsedniških volitvah v Franciji zmago odnesel Emmanuel Macron. Nafta se je podražila, tečaj evra pa zvišal.