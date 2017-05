Nemško-češki finale v Pragi

Praga, 5. maja - Nemka Mona Barthel in Čehinja Kristyna Pliskova sta finalistki teniškega turnirja WTA v Pragi z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Barthelova je v polfinalu izločila tretjepostavljeno Čehinjo Barboro Zahlavovo Strycovo s 3:6, 6:2 in 6:3, Pliskova pa je bila s 6:4 in 6:2 boljša od Latvijke Jelene Ostapenko.