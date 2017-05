Pariz/Köln, 5. maja - S tekmama med Švedsko in Rusijo ter Finsko in Belorusijo se je začelo hokejsko svetovno prvenstvo v Parizu in Kölnu. Rusi so v Kölnu po kazenskih strelih z 2:1 ugnali Švede, Finci pa so v Parizu, kjer v soboto čaka prva tekma tudi Slovenijo, s 3:2 premagali Beloruse.